SOSTEGNO Coronavirus: nuove proposte di Civico10 a supporto di attività economiche e famiglie

Coronavirus: nuove proposte di Civico10 a supporto di attività economiche e famiglie.

Civico10 dichiara di avere apprezzato il tavolo fra governo e categorie. Ma il Movimento chiede vi partecipino anche le banche, “per capire come sostenere la liquidità del sistema”. Rilanciata, poi, l'idea di un fondo straordinario di solidarietà; e si chiede che la politica sia la prima a dare l'esempio, rinunciando, ad esempio, ad un gettone consigliare. Quanto ai sostegni alle famiglie, in difficoltà per la chiusura delle scuole; si auspica un bonus ferie – per chi deve accudire i figli minori -, e la deducibilità dei servizi di baby sitting. Infine un invito a tutti a “fare squadra” per affrontare l'emergenza.



I più letti della settimana: