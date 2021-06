COVID 19 Coronavirus: nuovo picco di casi nel Regno Unito. Stabile la situazione in Italia A San Marino dati invariati, resta un solo positivo attivo in territorio

La variante delta inizia a preoccupare il Regno Unito. Nelle ultime 24 ore si è registrato il numero più alto di positivi dal 2 febbraio, 16.135. Crescono i casi ma è contenuto l'incremento totale dei ricoveri, ora pari a 1.508. Questo grazie all'efficacia vaccinale, spiega il governo Britannico. Sono addirittura in calo il numero di morti rispetto ieri, 19. Sulla base delle prove scientifiche disponibili, "la variante Delta è più trasmissibile di altre varianti circolanti e stimiamo che entro la fine di agosto rappresenterà il 90% di tutti i virus SARS-CoV-2 in circolazione nell'Unione europea", spiega il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ritiene che bisognerà aspettare l'autunno e vedere come andranno i contagi per decidere se togliere le mascherine anche la chiuso. Intanto in Italia sono 951 i nuovi positivi a fronte di 192.882. Il tasso di positività è dello 0,5%, in lieve aumento rispetto ieri, 30 i decessi. Solo quattro gli ingressi giornalieri in terapia intensiva per un totale di 344 ricoveri. In Emilia Romagna 55 nuovi positivi e nessun decesso, quattro i nuovi casi a Rimini.

A San Marino dati invariati. Rimane una sola persona positiva in territorio ricoverata in Ospedale per motivi non legati all'infezione. Il totale delle vaccinazioni effettuate è di 44.386 di cui oltre 22.000 persone vaccinate con la prima dose e 22.295 con la seconda dose o con la dose unica. 775 le dosi totali somministrate ai turisti.

