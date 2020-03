SOLITARIETÀ Coronavirus: partono le raccolte fondi per aiutare sanità sammarinese e Protezione Civile

Alla luce dell'emergenza coronavirus aumentano, anche sul Titano, le spese sanitarie, con l'ospedale che si ritrova, di giorno in giorno, a dover accogliere un alto numero di pazienti e a dotarsi di attrezzature, farmaci, dispositivi medici e di protezione. "La sanità sammarinese ha tutte le risorse per fare da sè- ha comunque assicurato oggi in conferenza stampa il Direttore UOS Comunicazione e U.R.P. dell'ISS Stefania Stefanelli - però non possiamo che registrare con grande piacere questi gesti di bontà e vicinanza spontanea. Canalizzeremo e rendiconteremo tutte le donazioni, per spiegare come verranno utilizzate".

Una prima raccolta fondi è stata lanciata dalla SUMS, con la campagna #StiamoUnitiMutuamenteSolidali, che si pone l'obiettivo di raccogliere fondi a favore dell'Istituto Sicurezza Sociale per gli approvvigionamenti. Le donazioni, si legge nella pagina facebook, possono essere effettuate con un bonifico sul conto corrente, intestato a "SUMS presso Cassa di Risparmio", con IBAN SM34U0606709808000080101601 con causale “Emergenza Coronavirus”. Da SUMS già effettuata una prima donazione di 30.000 euro.

Oltre alla SUMS anche il gruppo "Un sorriso per Norcia & Non Solo" ha fatto partire la sua campagna di donazioni, a cui è possibile partecipare con un bonifico all'IBAN SM28B0854009800000060179288 intestato a "Podeschi Sara e Manzi Mirkare - Un sorriso per Norcia". Il ricavato verrà consegnato, tramite un assegno, direttamente all'Ospedale di Stato.

Anche la Protezione Civile di San Marino ha attivato un conto corrente per effettuare donazioni. L'IBAN a cui effettuare i versamenti è SM97L0606709800000120161607, con la causale “Emergenza Coronavirus RSM”.



Stefania Stefanelli, assicura che c'è il desiderio di accreditare anche altre raccolte fondi, "affinchè chi dona si renda conto che lo sta facendo per qualcosa di utile".



