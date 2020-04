Coronavirus: prorogata al 4 maggio la chiusura degli ingressi secondari a San Marino

Prorogata al 4 maggio la chiusura di tutti gli accessi stradali secondari al territorio della Repubblica di San Marino a eccezione degli ingressi di Via Tre Settembre, Confine di Stato di Dogana; Via Rivo Fontanelle, Confine di Stato di Gualdicciolo; Strada Del Marano, Confine di Stato di Faetano; Strada Della Serra, Confine di Stato di Cerbaiola e Strada Fontescara, Confine di Stato di Chiesanuova. Resta consentito il passaggio a Rovereta, nell'area della stazione di rifornimento, ma solo dalle 6 alle 20 a mezzi pesanti e personale sanitario. Chiuso per la cittadinanza.

Questa l'ordinanza della Segreteria Interni. Per esigenze di viabilità e/o per motivi di ordine pubblico su proposta dei Comandanti dei Corpi di Polizia, potrà essere autorizzata l'apertura di altri varchi temporaneamente o in determinate fasce orarie, mantenendo sempre i presidi di controllo.

