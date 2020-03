COVID-19 Coronavirus: prosegue la gara di solidarietà in Repubblica

Ha già raggiunto il traguardo dei 200.000 euro, la raccolta fondi promossa da SUMS con il patrocinio della Segreteria alla Sanità, per l'approvvigionamento di forniture, farmaci e dispositivi medici e di protezione. I primi 150.000 euro sono già stati versati sul conto dell'ISS. 15.000 euro, invece, è quanto donato da TIM San Marino alla Protezione Civile, per far fronte all'emergenza. Il Consorzio Vini Tipi di San Marino, intanto, per tutto il mese di aprile, donerà il 30% del ricavato dalla vendita di 3 dei propri vini più apprezzati - il Biancale, il Brugneto ed il Moscato - all'ISS. Proprio l'Istituto Sicurezza Sociale ha poi ringraziato il Direttore di ZTE Italy, Hu Kun, per la consegna di 3.000 mascherine al Servizio Farmaceutico; fondamentale, in questa donazione – si legge in una nota -, l'apporto di Andrea Della Balda. Da sottolineare, infine, il contributo economico di 2.500 euro, da parte di Agrigarden srl, a favore della Protezione Civile.



