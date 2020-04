Coronavirus: quasi 28 mila controlli in una settimana, 33 persone denunciate per mancato rispetto disposizioni

Una attività di controllo capillare, dalle persone in movimento alle attività; dalle quarantene ai controlli a domicilio. In una settimana, dal 7 marzo al 2 aprile 2020, Gendarmeria Guardia di Rocca Polizia Civile hanno controllato: 27794 persone, acquisendo 23465 certificazioni. 33 le persone denunciate per non aver rispettato i divieti imposti in emergenza covid-19. Solo la settimana prima erano 52, quindi con una notevole diminuzione rispetto all'aumento dei controlli.

Le Forze dell'Ordine, che ringraziano tutti i cittadini e coloro che responsabilmente collaborano, hanno controllato anche 104 Cittadini in quarantena per un totale di 2234 Controlli a domicilio, mentre sono state 1734 le chiamate complessive alla Centrale Operativa Interforze.

Altri numeri per la polizia di Stato che nelle ultime 24 ore in provincia di Rimini ha controllato 178 persone denunciandone 9 per mancato rispetto delle limitazioni. Tre di questi, erano giovani macedoni che avevano pensato bene di darsi appuntamento arrivando in macchina a Villa Carpegna.