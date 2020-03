Coronavirus: ripartono i mercati all'aperto a San Marino

Nonostante l'emergenza coronavirus già da questa mattina i mercati dei singoli castelli hanno ripreso la regolare attività. A comunicarlo la Segreteria Affari Interni in una nota. "Essendo i mercati luoghi caratterizzati da un'alta partecipazione di persone anziane, - si legge - si prega di prestare la massima attenzione alle prescrizioni indicate nell'Ordinanza in quanto è necessario l'assoluto impegno da parte di tutti affinché siano rispettate le misure volte al contenimento del COVID-19". Non tantissima l'affluenza questa mattina al mercato di Murata ma “speriamo in un ritorno alla normalità di tutti i giorni” ci hanno detto i venditori ambulanti.

La Segreteria stabilisce anche che l'utilizzo delle sale pubbliche sia stabilito a discrezione delle Giunte di Castello, utilizzando "la massima accortezza rispetto al numero dei partecipanti e alle distanze da mantenere tra gli individui", nel rispetto dell'ordinanza.





I più letti della settimana: