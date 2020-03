Coronavirus: salgono a 15 i positivi a San Marino, attesa dell'esito per 5 tamponi

Sono cinque i nuovi casi di positività al Coronavirus in territorio che portano il numero totale dei contagi a 15. 12 persone sono attualmente ricoverate all'ospedale di Stato. Tre sono quelle in rianimazione, due donne e un uomo, con una “sintomatologia severa”. Hanno 81, 80 e 76 anni. Nove, invece, i pazienti nella 'nuova' ala dedicata (6 maschi e 3 femmine), con sintomi "moderati". Tre sono a casa e presentano sintomi “lievi”.

In tutto, sono stati effettuati 43 tamponi: 22 negativi, 16 positivi e cinque in attesa dell'esito. Nel frattempo, scende l'età minima dei pazienti: il più giovane ha 54 anni e il più anziano 92.

97 sono le quarantene domiciliari. Tra i dati positivi, la fine di questo periodo per 10 persone. Ad oggi, non si ha una “identificazione univoca” di eventuali focolai sammarinesi. “Fino a quando non ci sarà una comunicazione ufficiale – ha affermato il direttore dell'Authority sanitaria, Gabriele Rinaldi - tutte le altre informazioni non sono attendibili”. Nell'area ospedaliera dedicata all'emergenza i lavori proseguono per aggiungere posti letto in base alle necessità.

Nel servizio, l'intervista a Gabriele Rinaldi, direttore Authority sanitaria

Vedi la conferenza stampa integrale

Leggi il Comunicato Stampa del Gruppo Coordinamento Sanitario

