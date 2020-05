Coronavirus San Marino: 19 nuovi positivi, tra cui anche frontalieri sottoposti a screening, 5 guariti

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie informa che anche ieri non si sono stati decessi a causa del Coronavirus, restano dunque fermi a 41. Sono 19 i nuovi positivi al virus, dei 122 tamponi refertati ieri. 9 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui: 4 in Terapia Intensiva e Semintensiva (2 femmine e 2 maschi); 4 nelle degenze di isolamento (2 femmine e 2 maschi); 1 in Pediatria in area dedicata (maschio). Numero di contagiati che comprende anche i lavoratori frontalieri, sottoposti agli screening nelle aziende, e non seguiti dall'Istituto di Sicurezza Sociale che comunica l'esito del tampone all’Ausl di residenza del lavoratore.

Mentre 5 persone sono guarite che portano il totale a 97. 3 pazienti sono stati dimessi per un totale di 131.

Sono invece 461 le persone positive al test molecolare (tampone) in isolamento al proprio domicilio (241 femmine e 220 maschi). Per quanto riguarda le quarantene sono: 628 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (554 laici, 57 sanitari, 17 Forze dell’Ordine); 1.261 le quarantene terminate; Totale quarantene attivate: 1.889. Il totale dei tamponi effettuati è di 2.660;