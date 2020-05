Coronavirus San Marino: 19 nuovi positivi, tra cui anche frontalieri sottoposti a screening, 5 guariti Domani "Emergenza Covid-19, l'esperto risponde" dalle 11 in diretta Rtv e Facebook, Massimo Arlotti risponde ai dubbi dei cittadini

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie informa che anche ieri non si sono stati decessi a causa del Coronavirus, restano dunque fermi a 41. Sono 19 i nuovi positivi al virus, dei 122 tamponi refertati ieri. 9 persone restano ricoverate all’Ospedale di San Marino, di cui: 4 in Terapia Intensiva e Semintensiva (2 femmine e 2 maschi); 4 nelle degenze di isolamento (2 femmine e 2 maschi); 1 in Pediatria in area dedicata (maschio). Numero di contagiati che comprende anche i lavoratori frontalieri, sottoposti agli screening nelle aziende, e non seguiti dall'Istituto di Sicurezza Sociale che comunica l'esito del tampone all’Ausl di residenza del lavoratore.

Mentre 5 persone sono guarite che portano il totale a 97. 3 pazienti sono stati dimessi per un totale di 131.

Sono invece 461 le persone positive al test molecolare (tampone) in isolamento al proprio domicilio (241 femmine e 220 maschi). Per quanto riguarda le quarantene sono: 628 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (554 laici, 57 sanitari, 17 Forze dell’Ordine); 1.261 le quarantene terminate; Totale quarantene attivate: 1.889. Il totale dei tamponi effettuati è di 2.660.

Prosegue lo screening sierologico nelle aziende sammarinesi. Alla Sit di Faetano sono stati sottoposti al test 195 dipendenti. In cinque lavoratori – di cui quattro frontalieri - è stata accertata la presenza di anticorpi del virus nel sangue. Seguendo le procedure di sicurezza si sono recati subito in Ospedale per l'esecuzione del test molecolare. In attesa del risultato resteranno in isolamento domiciliare. La Sit completerà lo screening aziendale entro lunedì prossimo, con il test ai rimanenti 125 dipendenti. Tra i 494 dipendenti del Gruppo Colombini sottoposti a test sierologico, 24 hanno gli anticorpi e 7 – di cui sei frontalieri - sono risultati positivi al test molecolare. Erano tutti asintomatici e ora sono a casa in isolamento.



