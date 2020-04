Coronavirus San Marino: 2 decessi e 2 nuovi casi, ora tamponi analizzati anche sul Titano

Dopo tre giorni senza decessi, due persone sono morte nelle ultime 24 ore. Avevano 93 e 88 anni, un uomo e una donna. Si è aperta con questo aggiornamento l'ultima conferenza stampa del Gruppo di coordinamento. Sul fronte dei nuovi casi, due sono i positivi, su sei tamponi di cui si è avuto risposta.

Durante il punto con i giornalisti, l'annuncio di una novità tra le più attese: i tamponi si possono ora analizzare anche sul Titano. Il laboratorio analisi è così in grado di compiere tutti gli accertamenti necessari in questo periodo. “Nessuno sarà escluso dalla diagnostica”, ha specificato il direttore dell'Authority sanitaria, Gabriele Rinaldi. Questo significa che la popolazione sarà sottoposta a screening tramite il test degli anticorpi. Il tampone sarà, poi, fatto a chi è entrato in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi. I test saranno gratuiti e questa nuova fase è già iniziata.

Sul fronte dei dati, 205 sono i casi positivi: 44 ricoverati in ospedale, di cui 14 in rianimazione, e 30 nelle degenze. 161 si trovano in isolamento a casa. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sale a 34. 40 sono invece i guariti e 98 i dimessi per condizioni cliniche migliorate. Nel frattempo, si attendono i risultati di 23 tamponi.

Nel servizio, l'intervista a Gabriele Rinaldi, direttore Authority sanitaria

