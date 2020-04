Coronavirus San Marino: 21 nuovi casi ma nessun decesso, 14 contagiati in famiglia

Sono 21 le persone risultate positive al Covid-19 su 64 tamponi. La maggior parte di loro, 14, lo hanno contratto durante una quarantena o un isolamento in famiglia. Mogli, mariti, figli o altri componenti di un nucleo familiare che al suo interno aveva già un soggetto colpito dal Coronavirus. Il dubbio, quindi, è che non siano state rispettate perfettamente le regole di questo nuovo regime di convivenza.

Sul fronte delle notizie positive, nelle ultime 24 ore non c'è stato alcun decesso. Ma nessuno è guarito. Il totale dei casi sale a 304. Di questi, 41 sono ricoverati in ospedale e 263 in isolamento a casa. Rilevante anche il numero dei sanitari in quarantena: 62. Questo ha avuto un effetto sul sistema, ha spiegato il dirigente dell'Authority sanitaria, Gabriele Rinaldi, ma non ha determinato una caduta del livello assistenziale. Nelle strutture pubbliche e private – Casale la Fiorina, Il colore del grano e Villa Oasi – non si hanno condizioni negative, spiega Rinaldi. Ma in generale “la partita è ancora in corso”.

Il responsabile della Cardiologia, Pier Camillo Pavesi, ha parlato dell'impatto dell'epidemia sul suo reparto. Due medici sono stati trasferiti nella zona Covid, ma la cardiologia ha continuato a garantire supporto in caso di emergenza, con un medico in ospedale tutti i giorni da mattino a sera, la reperibilità notturna e il contatto con Rimini attivo. Pavesi ha spiegato alle persone cardiopatiche come comportarsi in questa fase d'emergenza.

Nel servizio, le interviste a Gabriele Rinaldi (dirigente Authority sanitaria) e Pier Camillo Pavesi (responsabile Cardiologia)

