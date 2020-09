COVID-19 Coronavirus San Marino: 4 nuovi positivi in territorio I nuovi casi sono tutti riconducibili da rientri dall'estero. Gli attualmente positivi sono 9, tutti si trovano in isolamento domiciliare

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento dei dati sull’epidemia da Covid-19 nella Repubblica di San Marino. Rispetto all'ultimo aggiornamento del 18 settembre, si segnalano 4 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2, riconducibili prevalentemente a rientri dall'estero. I casi totali in territorio sono 727, di cui: 9 attualmente positivi, 42 decessi e 676 (+7) guariti. I positivi si trovano tutti in isolamento presso il proprio domicilio. L'età media è di 49 anni. Le quarantene attive sono in totale 10.

Si ricorda che gli operatori del numero di telefono sanitario per informazioni sul Covid-19, lo 0549 994001, rispondono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12:30.

L'ISS ricorda che le Segreterie di Stato agli Esteri e alla Sanità hanno aggiornato l’elenco dei paesi dai quali è necessario segnalare preventivamente l’ingresso a San Marino per poter effettuare gli accertamenti sanitari. Chi proviene quindi da Bulgaria, Croazia, Francia, Grecia, Malta, Romania, Spagna, oltre che da paesi extra UE e non parte dell’Accordo Schengen (eccetto Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Stato della Città del Vaticano), ha l’obbligo di segnalare all’indirizzo e-mail viaggiareinformati@esteri.sm il proprio ingresso a San Marino, comunicando i propri dati e specificando paese di provenienza e data del viaggio.

