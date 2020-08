Coronavirus San Marino: 6 nuovi casi in territorio

Rispetto all'ultimo aggiornamento del 19 agosto - comunica l'ISS - si registrano 6 nuovi casi di Covid a San Marino. 5 sono cittadini sammarinesi mentre uno è il calciatore di nazionalità kosovara che giovedì scorso avrebbe dovuto giocare contro il Tre Penne.

Quest’ultimo però è stato dichiarato oggi guarito avendo effettuato nella mattina il secondo tampone con risultato negativo a distanza di 24 ore dal precedente ed ha già lasciato la struttura di residenza in Repubblica per ritornare in Kosovo. Sono in totale 20 le quarantene attive e 10 i positivi attivi. Alla data del 24 agosto 2020 risultano eseguiti 6.678 tamponi e 20.611 test sierologici.