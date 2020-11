COVID-19 Coronavirus San Marino: 8 nuovi casi e 8 guariti nelle ultime 24 ore Registrato un nuovo ricovero nel reparto di medicina ma anche una dimissione, il totale dei pazienti seguiti in ospedale resta quindi 6

Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a San Marino. 8 anche le nuove guarigioni facendo restare il totale dei positivi a 222.

Nei reparti di isolamento in medicina dell'Ospedale di Stato un nuovo ricovero ma allo stesso tempo anche una dimissione facendo restare il totale dei pazienti seguiti in ospedale a 6 di cui: 2 in terapia intensiva, 3 in medicina e 1 minore nel reparto di pediatria le cui indicazioni cliniche al ricovero però non sono attribuibili all’infezione da coronavirus. Superati i 1000 casi totali registrati. Dato che comprende anche i frontalieri.

