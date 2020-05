COVID-19 Coronavirus San Marino: andamento ancora positivo. Prossima settimana comunicazione su come si procederà con i centri estivi Nelle ultime 24 ore in Repubblica 2 nuovi casi di Covid su 79 tamponi refertati, 0 deceduti e 15 guariti. Iniziato il tavolo scuola-salute per la riapertura dei centri estivi

Nelle ultime 24 ore in Repubblica 2 nuovi casi di Covid su 79 tamponi refertati, 0 deceduti e 15 guariti. Restano 3 le persone ricoverate all'Ospedale di Stato: 1 in terapia intensiva e 2 nella degenza di isolamento. Sono 379 invece i positivi in isolamento domiciliare. I casi complessivi dall'inizio della infezione ad oggi sono stati 658, i deceduti 41 e i guariti 235.

È iniziato inoltre il tavolo scuola-salute per parlare della riapertura dei centri estivi. “La prossima settimana – ci ha spiegato il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi – comunicheremo come si procederà”. Sull'argomento, questa mattina durante l'appuntamento con l'esperto risponde, il commissario straordinario per l'emergenza Massimo Arlotti ha spiegato che ci sono determinate condizioni da valutare.

Nel servizio l'intervista a Massimo Arlotti (Commissario straordinario per l'emergenza)

