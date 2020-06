Coronavirus: San Marino "Covid free", in Italia riaprono le scuole il 14 settembre

L'intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Ieri a San Marino è stato raggiunto un risultato atteso: non c'è più alcun caso di positività. Questo rende il Titano "Covid free", ma allo stesso tempo 40 persone restano in quarantena. In Italia invece i casi nuovi, nell'ultimo aggiornamento, erano 259, in calo. 30 le vittime tra giovedì e venerdì, anch'esse in diminuzione. Oltre il 60% dei casi è in Lombardia, ma attenzione è rivolta anche all'Emilia Romagna, con il focolaio di Bartolini a Bologna. Intanto arriva la data ufficiale per la riapertura delle scuole sempre in Italia: il 14 settembre. Via libera alle nuove linee guida per il rientro in aula. Annunciato lo stanziamento di un altro miliardo di euro per una scuola "sicura". Ci saranno anche momenti didattici all'esterno, in cinema, teatri o al parco per i più piccoli.

Nel servizio, le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito agli stanziamenti per la scuola