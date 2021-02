Coronavirus San Marino: due classi delle elementari di Falciano in quarantena

Sono 32 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore a San Marino su 400 tamponi refertati. La percentuale nuovi positivi/tamponi è dunque dell'8%. Salgono i positivi attivi, 271 in totale, 17 le guarigioni. Due nuovi ingressi in ospedale che portano i ricoverati totali a 19. Stabile la saturazione della terapia intensiva al 33%. Resta fermo a 72 il numero di decessi, mentre le persone seguite a domicilio sono 252, 17 in più di ieri.









Un nuovo caso di positività tra i bambini della scuola dell'infanzia di Falciano. Domani mattina faranno il tampone le insegnanti e poi si valuterà se farlo anche ai bambini. In attesa di ulteriori aggiornamenti restano invece due le classi della scuola elementare di Falciano in quarantena, in entrambe sono emersi focolai. Non sono emersi ulteriori casi nelle scuole medie e superiori, tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati in una classe della scuola media di Serravalle.



Il Comitato di confronto del Casale La Fiorina fa il punto sulle misure messe in atto per la sicurezza degli ospiti. Dalla metà di ottobre sono stati fatti circa 1.200 tamponi e applicate tutte le linee guida indicate dall’Istituto Superiore di Sanità. L’attivazione della zona rossa, scelta a suo tempo non condivisa dal comitato, il monitoraggio continuo e la formazione specifica degli operatoti dedicati, nonché l’aumento di personale nella situazione di clouster attivo, ha consentito di contenere e prevenire il dilagarsi del contagio tra gli ospiti. Il comitato ringrazia gli operatori ma sottolinea con preoccupazione la mancanza dei vaccini.