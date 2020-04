Coronavirus San Marino: Governo al lavoro sulle nuove misure per il dopo 4 maggio

Sentiamo Roberto Ciavatta

Il Governo è al lavoro per decidere quali saranno le nuove misure. Questo dopo l'annuncio, in Italia, dell'avvio della "fase due". Fino al 4 maggio valgono le regole attuali. Dal segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, arrivano alcune anticipazioni, ma ancora nessuna conferma. Tra i principali temi in discussione, quello della mobilità delle persone in territorio.

E tra i cittadini, c'è chi chiede se per i sammarinesi ci sarà libertà di movimento nelle Regioni vicine. Sul tema, Repubblica Futura ha presentato un'interpellanza per domandare, tra le altre cose, se l'esecutivo si sia attivato con l'Italia per consentire, ad esempio, visite ai parenti o accesso alle proprietà fuori confine. Sul fronte del mercato del lavoro, si fa strada l'idea di ripristinare l'indennità di malattia alla “situazione ordinaria” anche per la fase precedente a quella attuale.

Nel servizio, l'intervista a Roberto Ciavatta, segretario di Stato alla Sanità