COVID 19 Coronavirus San Marino: in quarantena una sezione dell'infanzia di Montegiardino Dalla prossima settimana parziale ripresa della attività didattiche in presenza all'Università. Nessun nuovo ricovero ma resta alta la saturazione della terapia intensiva

Un nuovo caso di coronavirus rilevato in Repubblica nelle ultime 24 su 26 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi attivi in territorio a 307. Resta alta la saturazione della terapia intensiva al 75% ma non ci sono nuovi ricoveri, restano 19 le persone totali in Ospedale: 10 nel reparto covid e 9 in terapia intensiva. 288 invece quelle curate a domicilio. Nessun decesso, restano quindi 72 le morti totali a causa del covid. 3.115 le guarigioni complessive da inizio pandemia mentre il totale dei casi rilevati sfiora quota 3.500.

[Banner_Google_ADS]



È stata messa in quarantena una sezione dell'infanzia di Montegiardino a causa dello scoppio di un focolaio. Dal primo marzo parte delle lezioni dei corsi di laurea dell'Università di San Marino torneranno a svolgersi in presenza. Nel dettaglio, le aule dell’Ateneo sammarinese accoglieranno nel rispetto delle regole anti-contagio e dei protocolli di sicurezza gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e gli studenti dei programmi di studio magistrale, nonché i relativi docenti. Si svolgeranno inoltre in presenza le attività programmate di laboratorio, i seminari, gli esami e le sedute di laurea.





I più letti della settimana: