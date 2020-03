Coronavirus San Marino, la parola ai medici: "Siamo come in guerra, ma la vinceremo"

Sono stati ribattezzati gli "angeli" nell'emergenza Coronavirus. Sono i medici che, insieme a personale sanitario, volontari e altri operatori, lavorano senza sosta ogni giorno. "Contate su di noi", ha scritto di recente l'Associazione medici ospedalieri e del territorio. Abbiamo intervistato il presidente dell'Asmo, Antonio Battistini, che ci ha raccontato come viene vissuto in corsia un momento così complesso per la comunità. "Siamo come in guerra - ha detto - ma la vinceremo". Durante l'intervista, anche un riferimento ai colleghi che si sono ammalati. "Siamo pronti a ritiraci provvisoriamente - prosegue Battistini - per poi tornare in prima linea quando saremo guariti".

Nel video l'intervista ad Antonio Battistini, presidente Asmo