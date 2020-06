SANITÀ Coronavirus San Marino: nessun nuovo caso e 15 guariti 34 i tamponi refertati nella giornata di ieri. Solo 9 le persone ancora positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio

Continuano a calare i casi di coronavirus a San Marino. Nessun nuovo contagio e nella giornata di ieri a fronte di 34 tamponi refertati. In aumento il numero di guariti, 15 in più e nessun decesso. Sono 9 le persone ancora positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio, nessuna è ricoverata all'Ospedale di Stato.

Il totale delle quarantene è di 2.147 ma sono solo 50 quelle ancora attive sui contatti stretti, 2.097 quelle terminate. Il totale dei tamponi effettuati dall'inizio dell’epidemia è di 5.631 mentre i test sierologici effettuati sono 15.884.

Per quanto riguarda le nuove linee dell'OMS sui criteri di guarigione da Covid, il Gruppo per le emergenza rimarca l'attesa della valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico Italiano il quale ha ribadito la validità dei criteri finora utilizzati, concordando di mantenerli tali per la dichiarazione di guarigione dal virus.



