AGGIORNAMENTO Coronavirus San Marino: nuovo decesso e un solo caso. Sotto controllo gli utenti di Villa Oasi

Dopo alcuni giorni senza decessi, oggi una c'è una nuova vittima legata all'emergenza virus. Si tratta di un paziente di 85 anni deceduto nelle ultime ore. Salgono così a 22 i morti dall'inizio di questo periodo difficile per il Paese. Dall'altra parte una notizia relativamente positiva: c'è un solo nuovo caso e 25 sono i tamponi di cui si aspetta l'esito.

Sul fronte delle cure: delle 196 persone risultate positive, 64 sono all'ospedale (16 quelle in rianimazione) e 132 in isolamento a casa. Nessun problema, al momento, per i posti letto. Quattro sono le postazioni di terapia intensiva che possono essere attivate, ha spiegato il direttore dell'Authority sanitaria, Gabriele Rinaldi. Nel frattempo, sono partiti gli esami clinici nel laboratorio dell'ospedale, per rilevare gli anticorpi nel sangue. Al test si è già sottoposta una parte dei dipendenti Iss, in primis il personale che lavora nella aree intensive.

Sono “sotto controllo” gli utenti della struttura privata Villa Oasi: chi aveva necessità dell'ospedale è stato trasferito, altri sono sotto osservazione e si attendono i tamponi. Il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, ha ricordato il lavoro continuo del Congresso di Stato in questa fase d'emergenza. Sul fronte donazioni, Stefania Stefanelli, responsabile Comunicazione Iss, ha reso noto che si è arrivati a una cifra complessiva di circa un milione di euro.



I più letti della settimana: