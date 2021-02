COVID 19 Coronavirus San Marino: nuovo decesso in territorio. Fino 3.900 chiamate in 15 minuti per le vaccinazioni Salgono a 74 le vittime del covid in Repubblica.

Ancora in aumento i contagi da coronavirus a San Marino, sono 40 quelli rilevati nelle ultime 24 ore su 343 tamponi effettuati e purtroppo si registra anche un decesso che porta il totale delle vittime a 74. Tre nuovi ricoveri rispetto ieri, sono 28 le persone che si trovano in ospedale, resta però ferma al 67%, con 8 pazienti, la saturazione della terapia intensiva e sono 33 le nuove guarigioni. Salgono a 385 i positivi attivi mentre i pazienti seguiti a domicilio sono 357.

Proseguono le vaccinazioni con lo Sputnik. Al via ieri le prenotazioni per gli over 75. Tantissime le chiamate al numero di telefono 0549 994905 al quale dalle 8:15 alle 18 rispondono tre operatori CUP ISS. Viste le difficoltà segnalate dalla cittadinanza nel prendere la linea il servizio è stato potenziato attraverso prenotazione online dal sito ISS nella sezione “servizi online”. Numerose richieste improprie sono giunte ieri anche al numero telefonico CUP, comunica l'ISS, per la prenotazione della vaccinazione anti Covid rivolto agli over 75enni. Si sono registrati picchi anche di 3.900 chiamate in 15 minuti, altamente superiori al numero massimo di persone a cui il servizio è al momento destinato. Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione per consentire al servizio di operare al meglio.



La Giunta di Città ha messo a disposizione da oggi pomeriggio, nella Sala del Castello, uno sportello fisico che aiuti chi non ha dimestichezza con i sistemi informatici. Per le persone con problemi di mobilità e quindi con difficoltà a spostarsi nelle sedi vaccinali, l'ISS ha comunicato che è possibile richiedere la vaccinazione a domicilio tramite il proprio medico curante. Le vaccinazioni saranno effettuate tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19.

