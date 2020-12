Coronavirus San Marino: ricoverato un ragazzo in terapia intensiva per insufficienza respiratoria

Nelle ultime 24 ore sono 37 i nuovi casi di coronavirus rilevati a San Marino e 35 guariti. Sei i ricoveri in più rispetto ieri che porta il totale dei pazienti seguiti nell'Ospedale di Stato a 22. 13 si trovano nel Reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina e 9 in Terapia Intensiva in condizioni critiche.

Fra i pazienti in Terapia Intensiva l'ISS segnala anche un ricoverato nella fascia di età tra i 20 e i 24 anni. Il ricovero è avvenuto per via di un'insufficienza respiratoria dovuta al covid. Più della metà degli pazienti rimane comunque nella fascia tra i 50 e i 64 anni.





Al Casale La Fiorina identificate altre tre persone positive al virus Sars-CoV-2, portando a 6 gli ospiti positivi, tutti di sesso femminile. Fra queste donne, 5 sono state trasferite nel pomeriggio di ieri nel Reparto Covid per controlli, visto l'età.

270 i positivi attivi, di cui 249 si trovano seguiti a domicilio. L'età media dei positivi è 40 anni.