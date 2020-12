COVID-19 Coronavirus San Marino: salgono a nove i ricoveri in terapia intensiva 21 i ricoveri totali in ospedale, quattro più di ieri. Nessun decesso.

Sono 23 i nuovi casi di covid in Repubblica registrati nelle ultime 24 ore su 298 tamponi eseguiti. Cala per il secondo giorno consecutivo la percentuale di positivi per tamponi effettuati che si attesta al 7,72%. Tornano però a salire i ricoveri in ospedale: sono 21, quattro più di ieri. Di questi 12 si trovano nel reparto covid e nove in terapia intensiva la cui saturazione è al 75% visto che conta anche l'aggiunta di un paziente non covid nelle camere risveglio del blocco operatorio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



18 le nuove guarigioni e nessun decesso, restano 14 quelli della seconda ondata, 56 in totale. Sono 291 le persone seguite a domicilio mentre il totale dei positivi attivi, la cui età media è di 44 anni, è di 312: 151 donne e 161 uomini. I contagi complessivi da inizio pandemia hanno superato i 2.200 (2.231), oltre 24.600 (24.610) i tamponi eseguiti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: