DATI AGGIORNATI Coronavirus, scendono a 68 i positivi attivi a San Marino. Calano anche i ricoveri, oggi 7

Dati tutto sommato positivi, questa mattina a San Marino. I guariti dal Covid-19, 4, superano anche oggi, seppur di poco, i 3 nuovi contagiati facendo registrare un totale di 68 positivi attivi – uno in meno rispetto a ieri –. Migliora sensibilmente anche il numero dei ricoveri in Ospedale, scesi a 7. Stabili, invece, i 61 casi seguiti a domicilio.

Proprio oggi, a un anno di distanza esatto dalla registrazione dello Sputnik V come primo siero al mondo contro il coronavirus – avvenuta l'11 agosto 2020 – , dai clinici russi arrivano anche alcuni dati relativi alla sua efficacia contro la Variante Delta. Il ministro della salute russo Mikhail Murashko ha dichiarato un livello di protezione di circa l'83% mentre la prevenzione da casi gravi si attesterebbe al 95%.

Secondo una nota diffusa dal Russian Direct Investment Fund (RDIF), inoltre, "i dati sul campo ottenuti durante le vaccinazioni di massa in Argentina, Bahrain, Ungheria, Messico, Russia, Serbia, Filippine ed Emirati Arabi dimostrano la mancanza di eventi avversi gravi (come CVT o miocardite)" e nei "diversi Paesi in cui vengono utilizzati più vaccini, il vaccino russo ha dimostrato uno dei migliori parametri di sicurezza ed efficacia".

Il vaccino, realizzato dall'Istituto Gamaleya di Mosca è stato largamente impiegato nella campagna di vaccinazione sammarinese.

