Coronavirus: scuola elementare di Fiorentino chiusa fino a lunedì.

È stata disposta la chiusura della Scuola Elementare di Fiorentino, da domani a lunedì, dopo diversi casi di positività al coronavirus rilevati.

In quarantena la classe di quarta elementare in cui è scoppiato un focolaio, positivi anche altri docenti della scuola. Da martedì riprenderanno le regolari lezioni ad esclusione della classe in quarantena. Le elezioni delle Giunte di Castello del 29 novembre si svolgeranno regolarmente.

