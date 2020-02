AGGIORNAMENTI Coronavirus: scuole chiuse a San Marino per una settimana

La decisione è stata presa nel pomeriggio, in via precauzionale, dopo la riunione tra Governo e Protezione Civile nella sede della Segreteria di Stato all'Istruzione: le scuole di ogni ordine e grado in Repubblica saranno chiuse per una settimana. Attività didattiche sospese anche all'Università di San Marino, così come le attività degli Istituti Culturali, sempre per una settimana. Questo all'indomani dell'ordinanza dell'esecutivo che prevede, tra le altre disposizioni, l’obbligo della quarantena fiduciaria per chi rientra dalle zone a rischio, con isolamento all’interno della propria abitazione e il divieto di qualsiasi contatto per un periodo di 20 giorni. Al momento, non si registrano casi sospetti, ha fatto sapere in giornata il Segretario di Stato alla Sanità, Ciavatta, che ha anche parlato dei primi controlli a domicilio in seguito alle chiamate da parte di alcuni abitanti di ritorno da viaggi. Domani nuova riunione del Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie.

