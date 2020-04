Coronavirus: seconda tenda allestita all'Ospedale per ampliare lo screening sierologico

le immagini di Giuseppe Marzi

Questa mattina è stata installata nell’area esterna dell’Ospedale di Stato una seconda tenda al fine di implementare il servizio di screening sierologico per l’attuale pandemia COVID-19 su un’ampia fascia della popolazione. Ne da comunicazione la Protezione Civile di San Marino, che ringrazia l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in particolare il Direttore Rita Nicolini, il Servizio territoriale Area Romagna di Rimini e il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile di Rimini, per aver fornito al struttura.