Coronavirus: secondo caso a San Marino, 81enne legato al primo caso

Nel video l'intervista a Mara Morini, direttore sanitario dell'ISS

L'ISS ha confermato che c'è un secondo caso sammarinese di coronavirus. Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie, al termine della riunione di oggi ha comunicato che restano stabili le condizioni del primo paziente affetto da coronavirus e che un secondo paziente di 81 anni, appartenente alla rete parentale del primo caso, è stato ricoverato nella notte, sempre nel reparto di Malattie Infettive di Rimini. Dall’indagine epidemiologica sui primi due casi, emerge che la possibile fonte di contagio sia da collegare fuori del territorio sammarinese e che appartenga, come espressione satellite, al focolaio riminese.

"Abbiamo due persone ricoverate alle malattie infettive di Rimini. - ha dichiarato Mara Morini, direttore sanitario dell'ISS - Queste persone non sono in rianimazione, sono quindi stabilizzate. Il primo caso è la persona anziana positiva da ieri alla quale si aggiunge un contatto stretto di questa persona. Rispetto alla situazione di quelli che si definiscono i contatti stretti, che è importante sottolineare che si tratta delle persone che hanno una vita in comune con il malato o operatori sanitari che sono stati in contatto diretto con questa persona, abbiamo 16 persone che fanno parte della rete parentale e amicale del primo soggetto e abbiamo 5 operatori sanitari. Queste persone sono nel loro domicilio, sono controllate e attueranno la quarantena, verranno monitorate giornalmente. Gli verranno dati quotidianamente i consigli che richiede la situazione. La maggior parte di questi soggetti sono asintomatici, ma continuiamo nella raccolta dei dati per tenere sotto controllo la situazione."

Il gruppo, in una nota, ribadisce che non sono da considerasi a rischio e non necessitano di quarantena, tutti i contatti indiretti. Si stanno verificando situazioni molto numerose di cittadini che hanno avuto contatti indiretti, che rimangono a casa dal lavoro e desiderano giornate di malattia. Si tratta di allarmismo ingiustificato che non trova fondamento nelle procedure internazionali che anche San Marino ha adottato.







