Coronavirus: secondo decesso nella notte a San Marino. "Bisogna rispettare le regole!"

Gabriele Rinaldi, dirigente dell'Authority sanitari,a informa del secondo decesso in Repubblica: un paziente ricoverato da tempo, morto nella notte. "Non avremmo mai voluto dare questa notizia. Condoglianze alla famiglia da parte dell'Iss." La persona deceduta era un paziente di 92 anni.

Ricorda a tutti di rispettare le regole di quarantena per rispettare la salute di se stessi e dei nostri cari. "Non più accettabile vedere immagini come quelle di ieri con frequenza in posti dove l'assembramento sembrava la regola". Non è accettabile che le persone espongano a rischi che possono essere evitati. "Evitare di uscire di casa quando non necessario, rapporti troppo ravvicinati ed evitare assembramenti". In questo momento per Rinaldi è più importante rispettare le regole, altrimenti non si vedrà trend positivo di rallentamento.

Poi i numeri: i casi positivi esclusi i due decessi, sono 49, con 14 casi nuovi: di questi 36 sono ricoverati all'Ospedale: 10 sono donne e 26 maschi; 6 i ricoveri in terapia intensiva: 1 femmina 5 maschi; 30 nelle degenze ordinarie, 9 donne 21 maschi. 13 gli isolati al domicilio: 9 donne e 4 maschi. I tamponi effettuati 92 di cui 51 positivi; 34 negativi e 7 in attesa di risposta. 164 quarantene attive, 102 quelle terminate.

Il dirigente dell'Authority specifica che delle 164 quarantene 32 riguardano personale sanitario e 3 le forze del'ordine.

Il gruppo di coordinamento per le emergenze informa inoltre che i casi che hanno contratto il coronavirus sono per il 63% uomini e per il 37% donne, con una età media di 70 anni.

Rassicurazioni poi sui presidi di protezione, come guanti e mascherine. Rinaldi rassicura che le forniture ci sono, controllo costante dell'ufficio farmaceutico, ci sono comportamenti non ortodossi, ma il livello di sanzione non ci interessa. Con la raccomandazione alle strutture sanitarie di farne uso appropriato. Uso della mascherina per i pazienti e operatori sanitari.