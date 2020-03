COVID-19 Coronavirus: Segretario Ciavatta, necessario “tutelare la salute”; no allo “sciacallaggio politico” La recente ordinanza, ricorda il Segretario di Stato alla Sanità, è completamente allineata con le procedure attuate in Italia. Da Ciavatta anche una replica alle critiche mosse dalle fila dell'Opposizione

Una scelta necessaria, ribadisce Ciavatta, quella di uniformarsi alle direttive adottate in Italia; in questo caso il decreto di ieri, del Consiglio dei Ministri. E se nel Belpaese non sono mancate critiche all'operato delle Istituzioni; un copione simile si è avuto anche sul Titano. Con Repubblica Futura che ha parlato di “dilettantismo comunicativo della Segreteria alla Sanità”, mentre Civico 10 aveva accusato il Governo di navigare a vista, e oggi propone un pacchetto di interventi che vanno dall'istituzione di una cabina di regia con associazioni di categoria e sindacati, alla costituzione di un fondo straordinario di solidarietà; fino alla sospensione dei pagamenti di mutui, bollette, imposte dirette e contributi previdenziali.

“Abbiamo attivato comunicazioni quotidiane fra capigruppo di maggioranza ed opposizione - afferma Ciavatta -, c'è una trasmissione immediata delle informazioni a tutti”. “La straordinarietà del momento richiede unione piuttosto che divisione”, gli fa eco Rete, che ringrazia tutti coloro che sono impegnati a far fronte all'emergenza, e rivolge all'intero Paese un appello “a fare squadra”. Sulla stessa linea Noi per la Repubblica che aveva invitato forze ed istituzioni politiche ad abbandonare ogni tentativo di strumentalizzazione.

“Sono convinto – ha detto oggi il Segretario alla Sanità – che l'Italia e San Marino abbiano fatto la cosa giusta”, puntando tutto sulla “possibilità di arginare il fenomeno, curare le persone e salvare vite”. Imperativo anche di carattere etico, a suo avviso. Diversa, invece, la strategia che avrebbero adottato altri Paesi del Vecchio Continente, minimizzando la pericolosità dell'epidemia – e di conseguenza la ricerca dei contagi -, e tentando così di contenere l'impatto sull'economia. Ma questo, secondo Ciavatta, potrà dar loro ragione solo se l'emergenza dovesse rientrare in tempi brevi.

Nel servizio l'intervista a Roberto Ciavatta – Segretario di Stato alla Sanità



