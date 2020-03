Coronavirus: Sergio Dompè, "Abbiate fiducia nella scienza e nella medicina"

Sergio Dompè, Console di San Marino a Milano, in prima linea nelle soluzioni all'emergenza in una duplice veste. Da un lato, in qualità di Vice Presidente di "Assolombardia" con delega per la Salute, mette in luce lo sforzo delle Associazioni Industriali per garantire la migliore organizzazione nella collaborazione diretta e interattiva con la Regione Lombardia, nel caso specifico, per l'approvvigionamento di forniture sanitarie, non solo mascherine e indumenti di protezione, ma anche tutti i mezzi che servono per la cura dei pazienti.

Mette in rilievo l'importanza cruciale di avere un Servizio Sanitario Nazionale, in Italia come a San Marino, per una tutela garanzia di cure per tutti. Dall'altro lato, parla del ruolo della Dompè Farmaceutici alla guida di un consorzio europeo che riunisce 18 centri di ricerca italiani e internazionali per fare ricerca sui farmaci, con l'appoggio della Agenzia Europea del Farmaco, dell'Unione Europea, in collaborazione anche : “Sono fiducioso, entro qualche settimana – non saranno tre, ma neppure più di una decina - ci saranno più protocolli terapeutici che ci insegneranno come gestire questo momento di gravissima crisi”. Torna a chiedere di “Stare in casa”, unica soluzione per far diminuire i contagi.

Nel video l'intervista integrale a Sergio Dompè, Presidente Dompè Farmaceutici



