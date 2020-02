Coronavirus: si valuta la chiusura delle scuole a San Marino, nessun caso sospetto in territorio

Nuovo incontro, previsto nel pomeriggio, tra le istituzioni sammarinesi per valutare l'opzione di chiudere le scuole del territorio, in via precauzionale. Lo rende noto il segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi che spiega di essere in costante contatto con la Regione Emilia Romagna e la città di Rimini. L'Università di San Marino ha già deciso di sospendere le attività didattiche per una settimana. Per quanto riguarda le scuole, Belluzzi spiega che è in programma di sospendere le gite.

Nel frattempo, dopo la pubblicazione dell'ordinanza del Congresso di Stato, arrivano le prime chiamate da parte di alcuni abitanti del Titano con dubbi e timori dopo aver fatto un viaggio. Sono stati quindi svolti i primi controlli a domicilio in base alle nuove disposizioni, fa sapere il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta. A San Marino non si registrano casi, neanche sospetti, di Coronavirus, sottolinea Ciavatta.

