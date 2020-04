Coronavirus: solidarietà da associazioni e privati a San Marino e Rimini

L'associazione Banda di Serravalle, conosciuta dal pubblico per le esibizioni del complesso musicale San Marino Concert Band, ha devoluto alla Protezione Civile 2.000 euro per contribuire all'impegno istituzionale per combattere l'epidemia. Una donazione particolare viene dal Consorzio Carrozzieri del territorio, oltre 70 piccole imprese tra Rimini e San Marino, che ha deliberato di donare 3.500 euro all’ospedale Infermi di Rimini; 1500 euro all'ASL Romagna e 1.500 euro anche all’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino tramite donazione all’ISS. Dalla FUCS di Valdragone infine il dono di 1500 euro all'Ospedale di Stato. Da PillolaStore devoluti più di 1.550 euro a favore della Protezione Civile. “Grazie ai nostri clienti per aver dato il loro supporto al paese in questo momento di estrema difficoltà”.