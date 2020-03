Coronavirus, solidarietà digitale del Ministero per l'Innovazione. Servizi gratuiti per cittadini e imprese

Una serie di servizi digitali gratuiti, o a prezzo ribassato, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus e per cercare di mantenere le proprie abitudini di vita. È l'iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione che cerca così di alleviare i disagi dell'isolamento domestico a cittadini, professionisti e imprese. I servizi si dividono in tre macro aree: lavoro da remoto (con l'utilizzo di piattaforme avanzate di smart working; lettura di giornali, riviste e libri; e-learning per insegnanti e studenti. Il tutto grazie all'appoggio di importanti imprese e associazioni italiane che hanno messo a disposizione di tutti i propri prodotti digitali.

Le adesioni sono in continuo aggiornamento sul sito dedicato. Centinaia le offerte già in essere. “A fronte del nuovo decreto che ha esteso le misure di prevenzione e contenimento a tutto il territorio italiano”, ha detto il ministro Paola Pisano, “abbiamo deciso di estendere a tutta Italia anche il nostro progetto di solidarietà digitale lanciato nei giorni scorsi”.

Sulla pagina di solidarietà digitale promossa dal ministero si trovano le offerte di Tim, Vodafone e WindTre per la telefonia, e quelle delle aziende di tlc per il telelavoro. Treccani, Amazon e Skuola.net pensano alla didattica, mentre alcuni editori come Mondadori e Condé Nast propongono e-book e abbonamenti online gratuiti alle riviste, così come alcuni giornali come La Repubblica, La Stampa o Il Riformista.