COVID-19 Coronavirus: sul Titano 6 nuovi positivi Due nuovi guariti. I nuovi contagi sono prevalentemente riconducibili a rientri dall'estero. In Italia 1.432 nuovi casi e 14 morti

Sei nuovi positivi e due nuovi guariti al Covid-19 a San Marino. È l'ultimo aggiornamento dell'ISS, che comunica che i casi totali in Repubblica sono 722 di cui: 18 positivi, 42 decessi e 662 guariti.

Rispetto all'ultimo aggiornamento del 5 settembre, salgono a 17 le persone in isolamento domiciliare, mentre un paziente resta ricoverato in isolamento in Ospedale per polmonite, al momento le sue condizioni sono clinicamente stabili. I nuovi contagi sono prevalentemente riconducibili a rientri dall'estero. L’età media delle persone attualmente positive è di 42 anni. Le quarantene attive sono in totale 14. Alla data del 8 settembre 2020 risultano eseguiti 7.176 tamponi e 21.346 test sierologici.

In Italia 1.432 nuovi contagi, in aumento rispetto a ieri come il numero di vittime, 14. Aumentano però anche i tamponi quasi 96.000 contro i 92.000 di ieri. In Emilia Romagna su oltre 10.000 tamponi 110 positivi di cui 64 asintomatici e 53 già in isolamento al momento del tampone. 11 i casi di rientro dall'estero. Intanto arriva un nuovo test rapido, tutto italiano, capace di dire in soli 3 minuti se si è positivi o meno al coronavirus dalla saliva.



