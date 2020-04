Coronavirus sul Titano: 9 guariti e nessun decesso. 6 i nuovi casi su 70 tamponi

La dottoressa Stefannelli presenta in conferenza stampa i dati relativi all'emergenza sul Titano. Il totale dei positivi dal 27 febbraio è di 569 persone covid positive, 450 quelle positive al momento, 41 i deceduti e 78 i guariti. 6 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 70 tamponi refertati, nessun deceduto e ben 9 i guariti: il dato più alto di guariti da quando è iniziata l'emergenza. I ricoverati in ospedale sono 14, 6 in terapia intensiva, 8 in isolamento. Ieri è stata dimessa una persona. 436 i positivi presso il loro domicilio. 481 le quarantene domiciliari attive, 59 quelle di sanitari e 14 delle forze dell'ordine.