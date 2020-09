COVID-19 Coronavirus, sul Titano un nuovo positivo

Un nuovo positivo e un guarito rispetto all'ultimo aggiornamento del 9 settembre dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, restano 18 gli attualmente positivi di cui 17 in isolamento presso il proprio domicilio, mentre un paziente resta ricoverato nelle stanze di isolamento in Ospedale per un quadro di polmonite clinicamente stabile. L’età media delle persone attualmente positive è di 42 anni. 16 le quarantene attive. Per informazioni sul Covid l'ISS ricorda che al numero 0549 994001, rispondono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12:30.





