Coronavirus: tamponi negativi, 2 in quarantena, boom di telefonate al nuovo numero Iss

Tutti i tamponi eseguiti sul Titano sono risultati negativi. Ne sono stati fatti tre, su persone provenienti da zone a rischio. Nessun caso di Coronavirus, quindi, in Repubblica. Oggi è tornato a riunirsi il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie che fa il punto sulla situazione ogni giorno, weekend compresi. Sono due al momento le persone in quarantena su base precauzionale, in forza dell’ordinanza n.1 del 22 febbraio. Si tratta di persone asintomatiche e in buono stato di salute.

Nel frattempo, boom di chiamate alla nuova linea telefonica istituita per ottenere informazioni sanitarie, tra timori, segnalazioni del proprio stato di salute e richieste di maggiori delucidazioni sul virus. Il numero, 0549 994001, è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18 e si aggiunge agli altri numeri, già attivi, della Centrale Interforze e del Dipartimento Esteri per l’assistenza nelle fasi di rientro dalle zone a rischio.

La Direzione Sanitaria ISS è in costante contatto con la direzione dell’igiene pubblica di Rimini per il monitoraggio dei contatti con il caso positivo al Coronavirus e ricoverato all’Ospedale “Infermi”. Il Gruppo ringrazia la popolazione per la sensibilità che sta dimostrando in queste ore nel rispondere positivamente all’appello di autolimitare gli accessi ordinari ai servizi sanitari. Le richieste prioritarie o urgenze restano assolutamente garantite.