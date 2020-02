Coronavirus: tamponi negativi, 2 in quarantena precauzionale. Boom di telefonate al numero Iss

I tamponi sono stati eseguiti su tre persone, tutte di rientro da zone a rischio. Presentavano una “sintomatologia respiratoria”, spiega l'Iss in una nota, ma nessuno di loro ha contratto il Coronavirus. I tre esami hanno infatti dato esito negativo. Le istituzioni sanitarie rendono poi noto che sono due i soggetti in quarantena in via precauzionale sul territorio, specificando che non presentano sintomi e che sono in buona salute. Nessun contagio, dunque, sul Titano.

E' questo l'ultimo aggiornamento fornito dopo la riunione odierna del Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie. I confronti avvengono ormai ogni giorno, weekend compresi. Da questa mattina è attivo il numero di telefono per le informazioni sanitarie: 0549 994 001. Appena aperto, è stato boom di chiamate. I cittadini chiedono delucidazioni sul virus, come comportarsi e cosa fare se ci si sente poco bene. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18 e si aggiunge a quelli della Centrale operativa Interforze, che risponde allo 0549 88 88 88, e del Dipartimento Esteri per chi rientra da viaggi in zone a rischio (0549 88 23 37).

La Dirigenza dell'Iss è in comunicazione costante con Rimini per monitorare i contatti con il caso positivo al Coronavirus ricoverato all'Infermi.