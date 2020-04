Coronavirus: test del sangue per personale di Palazzo Pubblico e consiglieri

Proseguono i test sierologici disposti dall'Iss per mappare la situazione covid-19 in territorio. Oggi sono previsti test del sangue al personale di Palazzo pubblico e ai consiglieri della Repubblica, sempre su base volontaria, così come già avvenuto per i dipendenti delle Segreterie di Stato. Saranno eseguiti dal personale medico al Kursaal per garantire la massima sicurezza. I prelievi ematici permettono di capire chi ha sviluppato anticorpi al virus, dunque ne è entrato in contatto, pur essendo asintomatico, e chi invece non ha mai contratto il coronavirus.

