Coronavirus: tornano a crescere i contagi in Italia

In Italia tornano a salire i casi di coronavirus: sono 412 i nuovi contagiati, ieri erano stati 259. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più mentre lunedì l'incremento era di 4. Solo 2 le Regioni senza nuovi casi – Valle d'Aosta e Molise - mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65). In Emilia-Romagna 19 i nuovi positivi di cui 6 asintomatici e 7 collegati a vacanze o rientri dall'estero.

In Russia il presidente Putin ha annunciato che Mosca ha registrato il primo vaccino contro il Covid: Sputnik V, rinominato così per analogia con il lancio del primo satellite artificiale terrestre. Monito dell'Oms: “Dovrà passare una rigorosa valutazione prima di ottenere l'approvazione”.