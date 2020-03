DIFFUSIONE Coronavirus, tutta l'Italia colpita. Primi casi in Valle d'Aosta

Con i primi due casi di positività al Coronavirus in Valle D'Aosta, tutte le regioni d'Italia risultano colpite dal virus. Secondo i dati, in continua evoluzione, forniti ieri dalla Protezione Civile, emerge che sono oltre 1.500 i malati in Lombardia, 516 in Emilia-Romagna, 407 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia, 7 in Abruzzo, 5 in Trentino, 3 in Molise, 9 in Umbria, uno in provincia di Bolzano, in Calabria, 2 in Sardegna e uno in Basilicata. A questi si aggiungono i 21 a San Marino.



