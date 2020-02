COVID 19 Coronavirus. UFFICIALE: scuole chiuse a San Marino

Coronavirus. UFFICIALE: scuole chiuse a San Marino.

Scuole chiuse a San Marino in via precauzionale da domani. In linea con quanto disposto dalla regione Emilia-Romagna, le scuole sammarinesi di ogni ordine e grado saranno chiuse per una settimana, a partire da lunedì.

Seguiranno aggiornamenti

