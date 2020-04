RESPONSABILITÀ Coronavirus: un milione all'Ospedale dal Fondo Servizi Sociali Serviranno per potenziare la terapia intensiva

Coronavirus: un milione all'Ospedale dal Fondo Servizi Sociali.

Un milione di euro per affrontare l’emergenza coronavirus. E’ questa la cifra che le parti componenti il Fondo Servizi Sociali, associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, hanno deciso di devolvere all’Ospedale di Stato. In particolare, la donazione è indirizzata all’ampliamento e al potenziamento del reparto ospedaliero di terapia intensiva attraverso l’acquisto di nuove attrezzature come respiratori, monitor, ventilatori e quant’altro serva per far fronte all’emergenza epidemiologica.

“Una scelta di solidarietà e di responsabilità - quella del Fondo Servizi Sociali, per uscire il prima possibile da un’emergenza sanitaria che sta colpendo duramente la nostra Repubblica e insieme un gesto di vicinanza verso chi, in prima linea, sta combattendo questa difficile battaglia: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, Protezione Civile, Forze dell’Ordine, lavoratori ed imprenditori delle aziende pubbliche e private che garantiscono a cittadini i servizi essenziali”.



I più letti della settimana: