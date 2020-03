Coronavirus: un nuovo decesso a San Marino, 7 nuovi casi positivi

L'aggiornamento quotidiano del Gruppo Coordinamento Sanitario, a cura del Direttore dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi comincia con la notizia della morte di un nuovo paziente a San Marino. Si tratta del terzo decesso registrato in repubblica: si trattava di un paziente di oltre 80 anni, a cui vanno le condoglianze del gruppo emergenze.

I casi positivi a San Marino salgono a 66, con 7 nuovi casi, registrando un calo rispetto ai giorni precedenti. I ricoveri totali, tutti presso l'Ospedale di Stato, salgono a 41, 13 femmine e 28 maschi. 6 i pazienti in terapia intensiva. 35 i ricoveri in degenza ordinaria.

Gli isolamenti domiciliari sono 25, di cui 8 presso la struttura "Il Colore del Grano". I tamponi effettuati sono 127, 69 positivi, 46 negativi e 12 in attesa di risposta. 142 quarantene terminate, 195 attive. Di queste 38 sono relative a personale sanitario, 4 alle forze dell'ordine.

Rinaldi ha dichiarato anche che molti cittadini stanno inviando messaggi di sostegno, supporto e incoraggiamento. Un segnale importante per il direttore dell'authority, che aiuta a sentirsi di una comunità, è importante da parte di tutti. Un richiamo anche all'uso responsabile della mascherina, che non deve diventare una sorta di alibi per uscire e contravvenire alle disposizioni. La dottoressa Stefanelli ricorda il conto corrente della Protezione Civile per effettuare donazioni.