Coronavirus: un nuovo decesso ma un solo nuovo positivo. Rinaldi: "Numero dei casi sembra essere al punto di flesso" Il Segretario alle Finanze ha fatto riferimento ai sacrifici e alle misure per supportare le famiglie. Tra i possibili interventi, quello sulle pensioni

Era un ospite del Colore del Grano l'ultima vittima legata all'emergenza virus. Aveva 60 anni. Una cattiva notizia che commuove ancora di più, perché coinvolge chi è più fragile. Gli altri ospiti sotto osservazione presentano, invece, sintomi “ridotti” e c'è chi sta bene.

Sul Colore del Grano Libera ha presentato un'interpellanza in merito al servizio di cucina: si chiede se sia vero che sarà sospeso a favore di una gestione centralizzata con quella dell’Ospedale. Sul fronte sanitario, oggi un solo nuovo caso di positività e un nuovo guarito che porta il totale di chi ha 'sconfitto' il virus a 13. 192 i casi attuali: 59 ricoverati in ospedali - 16 in rianimazione - e 133 in isolamento a casa. 422 le quarantene attive e 658 quelle terminate. 25 sono i tamponi in attesa di risposta. E si lavora per poter attivare altre cinque postazioni per la terapia intensiva.

In merito ai test in laboratorio, quelli sugli operatori sanitari sono “molto confortanti”, dice Rinaldi, che invita però ad attendere i risultati complessivi. Dal segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, un riferimento ai sacrifici richiesti e alle misure per supportare le famiglie. Tra i possibili interventi, anche quello sulle pensioni.

Nel servizio, le interviste a Gabriele Rinaldi, direttore Authority sanitaria, e a Marco Gatti, segretario di Stato alle Finanze

I più letti della settimana: