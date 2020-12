COVID-19 Coronavirus: un nuovo ricovero a San Marino nelle ultime 24 ore. Dall'ISS raccomandazioni per le festività Questa mattina nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di un possibile ritorno in classe nelle scuole dopo le feste senza obbligo di mascherine, solo però in caso di un miglioramento generale della pandemia.

Sono 24 i nuovi contagi a San Marino su 237 tamponi. Otto i guariti e non si registrano decessi che quindi rimangono, in questa seconda ondata, a 12. Sono 21 le persone ricoverate in ospedale di cui 15 nel reparto covid e sei in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, arrivato proprio questa mattina. A questi si aggiungono tre pazienti non-Covid nel blocco operatorio.

Il direttore sanitario Sergio Rabini ha sottolineato l'importanza del rispetto delle norme anti contagio nel corso delle festività natalizie. Analizzata poi, dalla dottoressa Francesca Masi, l'attività di contact tracing. Dal 9 novembre sono state visitate circa una ottantina di aziende con casi positivi ed eseguiti quasi 2.000 tamponi.

Sul tema mascherine a scuola è intervenuta la direttrice della pediatria Laura Viola. Dall'8 ottobre tamponi a 60 classi delle elementari e 29 delle medie. La prevenzione ha fatto sì che finora ci siano stati molti meno casi soprattutto d'influenza stagionale. “Una scelta sofferta – sottolinea – ma doverosa”.

Spiegato poi come non si sia ancora parlato di vaccino anti-Covid in età pediatrica e riguardo la possibilità di tamponi per far visita in sicurezza ai nonni spiega come dev'essere chiaro che un tampone negativo non tutela nonni o parenti. Infine si è parlato di un possibile ritorno in classe dopo le feste senza obbligo di mascherine, ma solo in caso di un miglioramento generale della pandemia.

Nel servizio l'intervista alla dottoressa Laura Viola (Direttrice Pediatria)

